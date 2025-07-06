Раскрыты детали поджога торгового центра «Пассаж» в Коми

Трагедия в ТЦ произошла 11 июля 2005 года. В результате пожара погибли 25 человек, ещё 10 получили травмы различной степени тяжести. Виновные Антон Коростелев и Алексей Пулялин приговорены судом к пожизненному лишению свободы.
Суд установил, что действия поджигателей были совершены с прямым умыслом, что свидетельствует об особой жестокости и цинизме преступления.
«Используя при поджоге большой объём легковоспламеняющейся жидкости (не менее 10 литров) в районе центральной лестницы, которая являлась основным путём эвакуации находившихся в здании людей, осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц», — говорится в документе.
В материалах дела также отмечается, что Коростелев и Пулялин, несмотря на молодой возраст, имели устойчивое антиобщественное поведение.
Ранее сообщалось о пожаре в торговом центре «Метрополис» в Москве. Возгорание возникло в помещениях цокольного этажа, где хранилось складируемое имущество. В целях безопасности из здания были эвакуированы более трёхсот человек. Информация о пострадавших не поступала.