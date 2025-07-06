Раскрыты детали поджога торгового центра «Пассаж» в Коми

Поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте (Республика Коми) отдавали себе отчёт в том, что люди не смогут спастись из огня, однако проявили безразличие к этому. Об этом свидетельствуют документы, находящиеся в распоряжении РИА «Новости».