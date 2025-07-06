Житель Костромы устроил погоню с полицейскими, насмотревшись фильмов

В конце июня в УМВД по Костромской области сообщили, что погоня за «неадекватным» водителем Hyundai Solaris началась в центре города. Экипаж ДПС заблокировал машину, но водитель запер двери, задним ходом выехал из блокады, протаранив полицейский автомобиль. После повторной погони он сам загнал себя в тупик, бросил машину и попытался скрыться в лесу. Нарушителя задержали дачники и передали правоохранителям. При досмотре у него нашли шприц с неизвестным веществом и пипетку. На мужчину составили протоколы, по которым суд назначил ему 20 суток ареста.