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Житель Костромы устроил погоню с полицейскими, насмотревшись фильмов

Водитель, устроивший погоню в Костроме и протаранивший автомобиль ДПС, объяснил свои действия тем, что «насмотрелся фильмов», свидетельствуют судебные материалы.

Водитель, устроивший погоню в Костроме и протаранивший автомобиль ДПС, объяснил свои действия тем, что «насмотрелся фильмов», свидетельствуют судебные материалы.

В конце июня в УМВД по Костромской области сообщили, что погоня за «неадекватным» водителем Hyundai Solaris началась в центре города. Экипаж ДПС заблокировал машину, но водитель запер двери, задним ходом выехал из блокады, протаранив полицейский автомобиль. После повторной погони он сам загнал себя в тупик, бросил машину и попытался скрыться в лесу. Нарушителя задержали дачники и передали правоохранителям. При досмотре у него нашли шприц с неизвестным веществом и пипетку. На мужчину составили протоколы, по которым суд назначил ему 20 суток ареста.

Согласно материалам дела, в суде водитель полностью признал вину и раскаялся, заявив, что принес извинения полиции. Он пояснил, что в настоящее время не имеет права управления транспортными средствами (хотя автомобиль принадлежит ему), слышал требования остановиться, но, испугавшись ответственности, продолжил движение.

Своё поведение мужчина объяснил фразой: «насмотрелся фильмов».