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Больше тысячи человек застряли в аэропорту Хабаровска из-за задержек рейсов

Позднее прибытие самолетов и погодные условия усложняют ситуацию.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту Хабаровска из-за позднего прибытия самолетов задержаны вылеты в Москву нескольких авиакомпаний. Также из-за плохой погоды отложены рейсы в Аян и Чумикан. На задержанные рейсы зарегистрированы более 1,2 тысячи человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сегодня в аэропорту имени Г. И. Невельского задержаны вылеты рейсов в Москву авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот» и «АйФлай». Причина — позднее прибытие воздушных судов.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий отложены вылеты рейсов в Аян и Чумикан авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Вылетов ожидают 22 пассажира.

Перевозчики организовали обязательные услуги для пассажиров, ожидающих вылетов. Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ситуацию и просит пассажиров обращаться к дежурному прокурору по телефону 8 (924) 201−57−60 в случае нарушения их прав в период ожидания.