Больше тысячи человек застряли в аэропорту Хабаровска из-за задержек рейсов

В международном аэропорту Хабаровска из-за позднего прибытия самолетов задержаны вылеты в Москву нескольких авиакомпаний. Также из-за плохой погоды отложены рейсы в Аян и Чумикан. На задержанные рейсы зарегистрированы более 1,2 тысячи человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.