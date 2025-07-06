Больше тысячи человек застряли в аэропорту Хабаровска из-за задержек рейсов

В международном аэропорту Хабаровска из-за позднего прибытия самолетов задержаны вылеты в Москву нескольких авиакомпаний. Также из-за плохой погоды отложены рейсы в Аян и Чумикан. На задержанные рейсы зарегистрированы более 1,2 тысячи человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сегодня в аэропорту имени Г. И. Невельского задержаны вылеты рейсов в Москву авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот» и «АйФлай». Причина — позднее прибытие воздушных судов.
Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий отложены вылеты рейсов в Аян и Чумикан авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Вылетов ожидают 22 пассажира.
Перевозчики организовали обязательные услуги для пассажиров, ожидающих вылетов. Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ситуацию и просит пассажиров обращаться к дежурному прокурору по телефону