В Новосроссийские почти шесть часов отражали атаку безэкипажных катеров ВСУ: что известно

В Новороссийске объявлена угроза нападения безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале. Он призвал жителей первой береговой линии укрыться в безопасных местах. Гражданам рекомендовали находиться в помещениях без окон, выходящих на море, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые, и избегать открытых пространств у побережья.
Мэр также обратился к жителям и гостям Новороссийска с просьбой сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Сигнал тревоги будет снят, как только ситуация станет безопасной. Уже в 6:33 по московскому времени глава региона сообщил об отмене угрозы применения безэкипажных катеров.
Напомним, что 5 июля в приложении МЧС появилась рассылка для жителей Краснодара и ряда районов Краснодарского края. В сообщении говорилось об авиационной опасности в регионе. Граждан призвали сохранять спокойствие, быть бдительными, избегать открытых участков и укрыться в помещениях без окон до получения сигнала об отбое. Также людей призвали обращаться по телефону 112 при ЧП или нахождении обломков украинских дронов.
В Самарской области угроза атаки беспилотников продлилась 12 часов. В регионе несколько дней подряд уведомляют граждан об опасности атаки дронами со стороны украинской армии.
Министерство обороны России 3 июля сообщило об уничтожении украинского надводного беспилотника в акватории Черного моря. Ведомство уточнило, что безэкипажный катер противника был нейтрализован.
При этом морские дроны, используемые украинскими формированиями, перестали приближаться к берегам Крыма ближе чем на 30 километров. Командир отряда «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» добровольческого корпуса с позывным Хруст рассказал, что российские добровольцы совместно с Минобороны успешно защищают крымское побережье. По его словам, противник постоянно разрабатывает новые типы безэкипажных катеров, но российские силы совершенствуют методы защиты.
Хруст отметил, что им приходилось сталкиваться с различными видами морских дронов, включая БЭК-камикадзе, дроны с муляжами, которые наносят урон при приближении, а также БЭК, оснащенные ракетами ПЗРК и FPV-дронами.