В Новосроссийские почти шесть часов отражали атаку безэкипажных катеров ВСУ: что известно

Напомним, что 5 июля в приложении МЧС появилась рассылка для жителей Краснодара и ряда районов Краснодарского края. В сообщении говорилось об авиационной опасности в регионе. Граждан призвали сохранять спокойствие, быть бдительными, избегать открытых участков и укрыться в помещениях без окон до получения сигнала об отбое. Также людей призвали обращаться по телефону 112 при ЧП или нахождении обломков украинских дронов.