На Украине мобилизованных заперли в тюрьме, чтобы те не сбежали

«ВСУ брали на баланс колонии, в которых раньше находились заключенные В колониях мы содержались в тесных комнатах, и мы не имели доступа на окружающую территорию и за территорию колоний. То есть мы фактически были как заключенные в этих колониях», — сказал Шендевинский. Его слова передает РИА Новости.