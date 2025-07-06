Фицо объяснил, почему Словакия не поддержала санкции против РФ

«Сегодня мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России», — заявил Фицо в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия. Его слова приводит «Прайм». По словам Фицо Словакия не станет одобрять введение санкций до тех пор, пока не получит разъяснений относительно того, кто также компенсирует возможные убытки, которые страна может понести в результате инициативы ЕК о полном прекращении поставок российского газа с 1 января 2028 года.