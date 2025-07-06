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Десять человек пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Забайкалье, двое в реанимации

Минздрав Забайкальского края обновил данные о количестве пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2. Согласно уточненной информации, пострадали 10 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Минздрав Забайкальского края обновил данные о количестве пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2. Согласно уточненной информации, пострадали 10 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

— Всего 10 пострадавших, из них два — тяжелой степени, восемь — средней степени тяжести, — цитиурет сообщение ведомства ТАСС.

О происшествии стало известно в воскресенье, 6 июля, когда в Забайкалье потерпел крушение самолет Ан-2. Легкомоторный самолет упал возле СНТ «Топограф» спустя 16 минут после взлета, по предварительной информации, из-за технической неполадки. На борту находились 11 парашютистов и один член экипажа, направлявшиеся на отработку прыжков.