В Прикамье пожарные спасли женщину из горящего дома

Ночью в субботу в Чусовом загорелся жилой дом на улице Окулова. На место выехали 23 сотрудника МЧС и 7 пожарных машин. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю, загорелись дом и надворные постройки. Огонь полыхал на площади более 200 квадратных метров.
В горящем доме находилась женщина. Звено газодымозащитной службы вывело ее на улицу. Она не пострадала. Тушение пожара продолжалось около часа.
Причины возгорания еще будут уточняться, но, по предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.