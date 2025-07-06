В Прикамье пожарные спасли женщину из горящего дома

Ночью в субботу в Чусовом загорелся жилой дом на улице Окулова. На место выехали 23 сотрудника МЧС и 7 пожарных машин. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю, загорелись дом и надворные постройки. Огонь полыхал на площади более 200 квадратных метров.