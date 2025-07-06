В городе на Среднем Западе США при стрельбе погибли двое подростков

Полиция города Индианаполис в США сообщила о гибели двух подростков 15 и 16 лет. Они были ранены при стрельбе в центре города, один из них скончался на месте происшествия, другой умер в больнице. Вместе с ними пострадали еще пятеро человек. Об этом сообщили в полиции города.