Военнослужащий 23-й бригады Вооружённых сил Украины Сергей Шендевинский, который попал в плен, рассказал о том, как мобилизованные украинцы размещались в пустых тюрьмах, освобождённых от заключённых.
По его словам, которые приводит РИА Новости, это делалось для предотвращения побегов перед отправкой в зону боевых действий. Он отметил, что в этих же колониях мобилизованные были ограничены в свободе передвижения.
Шендевинский также рассказал, что в одной из таких колоний была сформирована 211-я бригада ВСУ. Аналогичный центр для мобилизованных находился в Черкасской области.
Военнослужащий подчеркнул, что в этих колониях люди, которые не хотели идти воевать, сбегали любыми способами. Они не приходили к месту отправки и убегали.
Ранее украинский военный Александр рассказал, что староста села Черная Каменка в Черкасской области выдавал сотрудникам ТЦК адреса односельчан за деньги.