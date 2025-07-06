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Пленный ВСУ: киевский режим держит мобилизованных в колониях

Пленный Сергей Шендевинский рассказал, как ТЦК помещает мобилизованных украинцев в пустые тюрьмы.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащий 23-й бригады Вооружённых сил Украины Сергей Шендевинский, который попал в плен, рассказал о том, как мобилизованные украинцы размещались в пустых тюрьмах, освобождённых от заключённых.

По его словам, которые приводит РИА Новости, это делалось для предотвращения побегов перед отправкой в зону боевых действий. Он отметил, что в этих же колониях мобилизованные были ограничены в свободе передвижения.

Шендевинский также рассказал, что в одной из таких колоний была сформирована 211-я бригада ВСУ. Аналогичный центр для мобилизованных находился в Черкасской области.

Военнослужащий подчеркнул, что в этих колониях люди, которые не хотели идти воевать, сбегали любыми способами. Они не приходили к месту отправки и убегали.

Ранее украинский военный Александр рассказал, что староста села Черная Каменка в Черкасской области выдавал сотрудникам ТЦК адреса односельчан за деньги.