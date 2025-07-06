Почему Бразилия не обеспечила безопасность Путина на саммите БРИКС

«Бразилия, конечно, могла бы обеспечить безопасное пребывание Владимира Путина на своей территории, если бы она публично об этом заявила. Монгольская сторона в 2024 году так и сделала: она заранее открыто объявила, что не будет исполнять ордер об аресте Путина, выданный МУС. Плюс ко всему, Монголия является нашим соседом. И мы понимали, что по совокупности причин этот визит будет безопасным», — объяснил Малинин.