Почему Бразилия не обеспечила безопасность Путина на саммите БРИКС

Президент Владимир Путин выступит на саммите БРИКС по видеосвязи.
Бразилия могла обеспечить безопасность президента РФ Владимира Путина в Рио-де-Жанейро, где 6 июля стартует саммит БРИКС, но предпочли не идти на конфликт с Западом. Как объяснил URA.RU соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин, официально не было гарантировано, что ордер Международного уголовного суда (этот орган не признан ни Россией, ни США, ни Китаем, ни Индией) об аресте российского лидера не будет исполнен.
«Бразилия, конечно, могла бы обеспечить безопасное пребывание Владимира Путина на своей территории, если бы она публично об этом заявила. Монгольская сторона в 2024 году так и сделала: она заранее открыто объявила, что не будет исполнять ордер об аресте Путина, выданный МУС. Плюс ко всему, Монголия является нашим соседом. И мы понимали, что по совокупности причин этот визит будет безопасным», — объяснил Малинин.
По словам политолога, отдаленность Бразилии от России, другой континент несло в этой ситуации определенные риски. «Поскольку речь идет об участии президента, безусловно, вопросы безопасности в приоритете», — отметил эксперт.
Саммит БРИКС в Бразилии, которая является председателем объединения в 2025 году, пройдет 6−7 июля. Россию на нем будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.