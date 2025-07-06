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Из-за рухнувшего на омичку балкона завели уголовное дело

Инцидент произошёл 4 июля 2025 года во время мощного урагана.

Источник: пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Омской области

СУ СК России по Омской области расследует уголовное дело, связанное с проведением работ или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, 4 июля 2025 года в Омске во время урагана на 64-летнюю женщину с 8-го этажа жилого дома обрушился балкон. Инцидент произошёл на ул. Герцена, 232/1. Пострадавшая получила множественные ушибы и переломы.

Следователи установили, что 10-этажный дом, введённый в эксплуатацию в 2007 году, был построен с нарушениями отчего возможно и вывалилась кирпичная кладка.

Сейчас правоохранители устанавливают виновных среди сотрудников организаций, занимавшихся строительством и обслуживанием многоквартирного дома.