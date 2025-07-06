Из-за рухнувшего на омичку балкона завели уголовное дело

Напомним, 4 июля 2025 года в Омске во время урагана на 64-летнюю женщину с 8-го этажа жилого дома обрушился балкон. Инцидент произошёл на ул. Герцена, 232/1. Пострадавшая получила множественные ушибы и переломы.