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Губернатор Анохин: В Смоленской области сбили ещё один украинский беспилотник

На территорию Смоленской области расчёты противовоздушной обороны уничтожили ещё один беспилотник Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Идёт работа оперативных служб. Губернатор напомнил местным жителям о необходимости избегать открытых пространств, он также попросил отойти от окон и не проводить съёмку действий сил противовоздушной обороны.

Напомним, ранее силы противовоздушной обороны уничтожили один украинский дрон. В результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят необходимые действия.

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