В Башкирии при столкновении двух автомобилей пострадал 11-летний ребенок

Как сообщили в ГАИ, авария произошла вечером 5 июля в Ишимбае на улице Богдана Хмельницкого. Автомобиль марки Citroen, следуя на зеленый сигнал светофора, столкнулся с транспортным средством «ГАЗ» на регулируемом перекрестке.