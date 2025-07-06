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В Башкирии при столкновении двух автомобилей пострадал 11-летний ребенок

Его увезли в больницу.

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

Инспекторы Госавтоинспекции Ишимбайского района проводят проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, участником которого стал 11-летний подросток.

Как сообщили в ГАИ, авария произошла вечером 5 июля в Ишимбае на улице Богдана Хмельницкого. Автомобиль марки Citroen, следуя на зеленый сигнал светофора, столкнулся с транспортным средством «ГАЗ» на регулируемом перекрестке.

В результате столкновения пострадал юный пассажир автомобиля «ГАЗ». Ребенка доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все подробности аварии.