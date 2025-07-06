В Башкирии при столкновении двух автомобилей пострадал 11-летний ребенок

Инспекторы Госавтоинспекции Ишимбайского района проводят проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, участником которого стал 11-летний подросток.
Как сообщили в ГАИ, авария произошла вечером 5 июля в Ишимбае на улице Богдана Хмельницкого. Автомобиль марки Citroen, следуя на зеленый сигнал светофора, столкнулся с транспортным средством «ГАЗ» на регулируемом перекрестке.
В результате столкновения пострадал юный пассажир автомобиля «ГАЗ». Ребенка доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все подробности аварии.