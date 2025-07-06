Маск создал свою партию, бросив вызов демократам и республиканцам: есть ли шансы у «Американской вечеринки»

Идея о создании своей политической организации была поднята Илоном Маском в июне 2025 года после конфликта с Дональдом Трампом из-за законопроекта под названием One Big Beautiful Bill (в переводе — «Большой и прекрасный законопроект»). По утверждению бизнесмена, бюджетный план фактически сводит на нет всю его работу на посту главы Департамента государственной эффективности США (DOGE), поскольку предполагает значительное увеличение госдолга страны. Он также обвинил действующие в стране партии в коррупции, а власти — в рекордном госдолге в 2,5 триллиона долларов. После этого предприниматель стал все чаще говорить о необходимости формирования «умеренной партии», которая, решила бы эти проблемы.