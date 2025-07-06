Маск создал свою партию, бросив вызов демократам и республиканцам: есть ли шансы у «Американской вечеринки»

Илон Маск предположил, что его партия будет баллотироваться на промежуточных выборах 2026 года в США.
Миллиардер Илон Маск после конфликта с президентом США Дональдом Трампом анонсировал создание собственной партии The America Party (в переводе — «Партия Америка», созвучно с «Американская вечеринка»). Он заявил, что «однопартийная» политика лидера страны ведет к банкротству. При этом партия бизнесмена призвана решить эту проблему и «вернуть свободу» Штатам. Что в будущем Маск планирует сделать в сфере политики и есть ли шансы у «Американской вечеринки» стать успешной партией — в материале URA.RU.
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Еще в 2022 году в серии постов в социальных сетях бизнесмен размышлял о возможном начале самостоятельной политической деятельности. По его словам, он «не чувствовал себя комфортно» ни в Демократической, ни в Республиканской партии.
Идея о создании своей политической организации была поднята Илоном Маском в июне 2025 года после конфликта с Дональдом Трампом из-за законопроекта под названием One Big Beautiful Bill (в переводе — «Большой и прекрасный законопроект»). По утверждению бизнесмена, бюджетный план фактически сводит на нет всю его работу на посту главы Департамента государственной эффективности США (DOGE), поскольку предполагает значительное увеличение госдолга страны. Он также обвинил действующие в стране партии в коррупции, а власти — в рекордном госдолге в 2,5 триллиона долларов. После этого предприниматель стал все чаще говорить о необходимости формирования «умеренной партии», которая, решила бы эти проблемы.
«Очевидно, что с безумными расходами этого законопроекта, который увеличивает потолок госдолга на рекордные ПЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, мы живем в однопартийной стране! Время для новой политической партии, которая действительно заботится о людях», — написал Маск в соцсети Х.
Он предложил назвать новую политическую группу «Партия Америка». В День независимости США, 4 июля, Илон Маск запустил в той же социальной сети опрос, в котором хотел узнать мнение пользователей насчет своей идеи и предложил им стать «независимыми и от двухпартийной системы».
Голосование длилось сутки. За первый час в опросе приняли участие свыше 81 тысячи человек — из них 64,8% поддержали идею миллиардера. По его словам, «Партия Америка» должна стать альтернативой существующему порядку и вернуть свободу американцам.
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Маск планирует выдвинуть свою партию на выборы.
Миллиардер заявил, что его партия может принять участие в промежуточных выборах в США, запланированных на 2026 год. Данные выборы разбиты на множество отдельных избирательных кампаний на уровне штатов.
При этом, согласно законодательству страны, новые политические объединения не обязаны регистрироваться в Федеральной избирательной комиссии (FEC) до тех пор, пока их сбор или трата средств, связанных с выборами, не превысит установленный лимит. Однако же новые национальные или государственные политические партии должны пройти процедуру регистрации, говорится на сайте FEC.
Мнение экспертов о возможности успеха партии Маска.
Основанная американским бизнесменом политическая организация позиционирует себя в противовес как Демократической, так и Республиканской партиям, и обладает значительным потенциалом для достижения успеха. Такую точку зрения высказала в беседе с «Лентой.ру» директор Центра североамериканских исследований и заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.
Политика Трампа увеличила госдолг США и привела к рекордному дефициту бюджетаФото: Official White House / Shealah Craighead.
По ее словам, среди американцев усиливается запрос на формирование третьей альтернативной партии, поскольку действующая двухпартийная система зашла в тупик. Она отметила, что достаточно проанализировать последние президентские выборы: избиратели часто отдают голоса не за своего кандидата, а против конкурента.
Действующие в США партии сейчас демонстрируют тенденцию к радикализации, в результате чего пространство для компромиссов между ними сужается. Виктория Журавлева обратила внимание и на рост числа граждан, не идентифицирующих себя ни с демократами, ни с республиканцами: если 10 лет назад их доля составляла около 13%, то сегодня этот показатель достигает 34%.
«За того же Трампа голосуют, конечно, 38% его сторонников. Но все остальные — это протестный электорат, который голосует против того, что их не устраивает. И все эти протестные избиратели не находят для себя выхода в нынешней избирательной системе», — указала исследователь", — заключила эксперт.
Какие проблемы миллиардер может создать для Трампа.
По мнению Виктории Журавлевой, возможность создания Илоном Маском третьей политической силы может быть обусловлена как президентскими выборами в 2028 году, так и потенциальным кризисом внутри Республиканской партии. Она отметила, что предприниматель способен использовать антагонистическую повестку по отношению к американскому лидеру и акцентировать внимание на вопросе выбора им преемника.
Партия Маска в будущем может объединить республиканцев и демократов, заявила ЖуравлеваФото: U.S. Air Force / Trevor Cokley.
Как уточнила эксперт, сегодня Дональд Трамп уже рассматривается как временная фигура. Важно понимать, насколько значительными будут его уязвимые стороны на посту лидера, которые могут привести к ослаблению его позиций в партии и потере электоральной поддержки. В любом случае, уход Трампа с поста неизбежно вызовет изменения среди республиканцев. Американист также добавила, что будущий кандидат от этой партии будет вынужден рассчитывать на поддержку «ядерного электората» главы США — это создает предпосылки для появления новой политической силы, объединяющей республиканцев и демократов.
«Возможно, Маск сможет сыграть с левыми прогрессистами и соединить их с правыми консерваторами. То есть здесь логично было бы как раз-таки сделать смычку между двумя электоратами, которые недовольны той и другой партией», — подытожила эксперт.
Подобные инициативы уже находят отклик среди американских политиков. В частности, Эндрю Янг, участвовавший в праймериз Демократической партии в 2020 году, выразил заинтересованность в сотрудничестве с бизнесменом. Основанная им совместно с экс-губернатором Нью-Джерси Кристиной Уитман партия «Вперед» уже располагает несколькими электоральными позициями по всем США, включая место сенатора в заксобрании штата Юта. Кроме того, в 2022 году Илон Маск публично заявлял о своей поддержке Янга.
Что в США говорят о создании «Партия Америка».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДемократы и республиканцы: почему конфликтуют крупнейшие партии США.
В стране с 1854 года существуют только две крупные политические партии — Демократическая и Республиканская. Внутренняя структура Штатов изначально ориентированы на двухпартийную систему. Как пишет телеканал FoxNews, традиционно, третьи партии в таком случае сталкиваются с серьезными трудностями в попытках укрепить свои позиции.
Такие факторы, как коллегия выборщиков, принцип «победитель получает все» на выборах, а также строгие требования к включению кандидатов в избирательные бюллетени, существенно ограничивают возможности для конкуренции со стороны независимых и малых политических объединений. Даже в тех случаях, когда кандидат от третьей партии способен привлечь к себе огромное внимание, его успех, как правило, оказывается недолговечным и ограничивается одним электоральным циклом.