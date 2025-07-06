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Украинский дрон сбили над Смоленской областью

Над Смоленской областью силы ПВО РФ сбили один беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

В результате атаки дроном ВСУ жертв не обнаружено.

Над Смоленской областью силы ПВО РФ сбили один беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

«Продолжаются налеты БПЛА на территорию Смоленской области. Нейтрализован еще один украинский беспилотный летательный аппарат», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он уточнил, что погибших и раненых не зафиксировано. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Ранее, 5 июля, в результате атаки украинских беспилотников на транспортные средства в Белгородской области пострадали три человека. В селе Никольское FPV-дрон повредил маршрутный автобус, ранен водитель, выбиты стекла и поврежден кузов, передает RT.

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