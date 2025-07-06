Ранее источники в силовых структурах сообщали, что иностранные наемники начали покидать позиции в районе села Январское на границе Днепропетровской области и ДНР из-за интенсивных ударов российских войск. По их данным, среди наемников фиксировались паника и потери, а также были перехвачены сообщения о тяжелой ситуации на передовой. Кроме того, в июне российские военные уже заявляли об уничтожении группы иностранных бойцов в этом регионе.