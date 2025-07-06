Российские десантники уничтожили четверых наемников, воевавших в составе ВСУ.
Российские десантники ликвидировали четверых иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом рассказал командир боевой машины войсковой группировки «Днепр» с позывным «Сухой».
«Приходилось наблюдать боевиков, воюющих на стороне ВСУ, иностранного происхождения. Я так подозреваю, мексиканцы, афроамериканцы были. Я лично видел порядка четырех человек где-то… Живых не видел», — сказал военный в беседе с РИА Новости.
Источник агентства сообщил, что не может с уверенностью определить гражданство наемников, поскольку они были обнаружены мертвыми и при них отсутствовали какие-либо документы или отличительные знаки.
Ранее источники в силовых структурах сообщали, что иностранные наемники начали покидать позиции в районе села Январское на границе Днепропетровской области и ДНР из-за интенсивных ударов российских войск. По их данным, среди наемников фиксировались паника и потери, а также были перехвачены сообщения о тяжелой ситуации на передовой. Кроме того, в июне российские военные уже заявляли об уничтожении группы иностранных бойцов в этом регионе.