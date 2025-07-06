Число погибших от наводнений в Техасе увеличилось до 50 человек

Телеканал отмечал, что под угрозой наводнения находятся более 500 тысяч жителей штата. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что на борьбу со стихией направляются все имеющиеся у региона ресурсы, в том числе сотрудники национальной гвардии.