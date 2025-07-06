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Число погибших от наводнений в Техасе увеличилось до 50 человек

Гибель людей зафиксировали в трех округах американского штата.

Источник: Аргументы и факты

Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас, которые начались из-за сильных дождей и разлива реки Гуадалупе, увеличилось как минимум до 50 человек. Об этом информирует американский телеканал CNN, ссылаясь на местные власти.

Ранее сообщалось о 43 погибших. По новым данным, которые приводит СМИ, гибель людей зафиксировали в трех округах Техаса: 43 случая — в Керре, 4 — в Тревисе, 3 — в Бернете.

Телеканал отмечал, что под угрозой наводнения находятся более 500 тысяч жителей штата. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что на борьбу со стихией направляются все имеющиеся у региона ресурсы, в том числе сотрудники национальной гвардии.

По сообщению Национальной метеорологической службы США, в нескольких городах округа Керр наблюдается чрезвычайная ситуация.