Число погибших в результате наводнения в Техасе достигло 50 человек

Стихийное бедствие затронуло три округа: в Керре погибло 43 человека, в Тревисе — четыре, в Бернете — трое. Семьи четырёх отдыхающих подтвердили информацию о смерти своих близких, в то время как другие с нетерпением ждут новостей о своих детях.