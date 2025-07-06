Число погибших в результате наводнения в Техасе достигло 50 человек

Стихийное бедствие затронуло три округа: в Керре погибло 43 человека, в Тревисе — четыре, в Бернете — трое. Семьи четырёх отдыхающих подтвердили информацию о смерти своих близких, в то время как другие с нетерпением ждут новостей о своих детях.
Федеральное правительство отреагировало на ситуацию. Администрация Дональда Трампа намерена выполнить распоряжение губернатора Эбботта о ликвидации последствий бедствия и направить необходимую помощь в регион. Ранее президент США отклонил несколько подобных заявок в этом году, пытаясь переложить ответственность за устранение последствий стихийных бедствий на штаты.
Напомним, на американский штат Техас обрушились сильнейшие ливни, которые вызвали масштабное наводнение. Особую тревогу вызывает судьба 23 отдыхающих из христианского летнего лагеря для девочек Camp Mystic, расположенного в зоне бедствия. В округе Керр число жертв возросло до 43 человек, включая 15 несовершеннолетних.