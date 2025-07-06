Политолог озвучил макроцель БРИКС

«Важная амбициозная цель — создать альтернативные механизмы торговли, которые не были бы привязаны к западным платежным системам, банковским структурам и страховым механизмам. Макроцель БРИКС — обеспечить такую инфраструктуру. Эта инфраструктура будет независима от каких-либо западных институций, которые сейчас так или иначе влияют на мировую торговлю», — отметил Малинин.