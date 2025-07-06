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Политолог озвучил макроцель БРИКС

Главная цель БРИКС — создать альтернативные механизмы торговли, не связанные с западными системами. Об этом в интервью URA.RU рассказал соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин.

Политолог Алексей Малинин озвучил макроцель БРИКС.

Главная цель БРИКС — создать альтернативные механизмы торговли, не связанные с западными системами. Об этом в интервью URA.RU рассказал соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин.

«Важная амбициозная цель — создать альтернативные механизмы торговли, которые не были бы привязаны к западным платежным системам, банковским структурам и страховым механизмам. Макроцель БРИКС — обеспечить такую инфраструктуру. Эта инфраструктура будет независима от каких-либо западных институций, которые сейчас так или иначе влияют на мировую торговлю», — отметил Малинин.

Саммит БРИКС стартует 6 июля в бразильском Рио-де-Жанейро. Он будет идти два дня. Россию на саммите представит глава МИД Сергей Лавров. В 2024 году саммит БРИКС состоялся в Казани, на который приехали лидеры почти 20 государств.

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