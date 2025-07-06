«Предварительно, Каширское шоссе, д. 23. ДТП с участием трех транспортных средств. Пять человек пострадали», — говорится в сообщении.
Дальнейшая информация уточняется.
Пять человек пострадали в результате ДТП на Каширском шоссе, д. 23. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
«Предварительно, Каширское шоссе, д. 23. ДТП с участием трех транспортных средств. Пять человек пострадали», — говорится в сообщении.
Дальнейшая информация уточняется.