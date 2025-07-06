Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек пострадали в результате ДТП на Каширском шоссе

Пять человек пострадали в результате ДТП на Каширском шоссе, д. 23. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно, Каширское шоссе, д. 23. ДТП с участием трех транспортных средств. Пять человек пострадали», — говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется.