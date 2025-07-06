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Лже-производитель мебели обманул троих жителей Красноярска на 420 тысяч рублей

Следователи полиции краевого центра завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе краевого Главка, мужчина.

Источник: РИА "Новости"

Следователи полиции краевого центра завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе краевого Главка, мужчина обещал заказчикам изготовить мебель, брал 50% предоплаты за работу, но исполнять свои обязательства не собирался. Лже-мебельщик постоянно переносил время изготовления, а потом и вовсе переставал выходить на связь. Потерпевшими по делу признаны три человека, общий ущерб составил 420 тысяч рублей.