Лже-производитель мебели обманул троих жителей Красноярска на 420 тысяч рублей

Следователи полиции краевого центра завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе краевого Главка, мужчина обещал заказчикам изготовить мебель, брал 50% предоплаты за работу, но исполнять свои обязательства не собирался. Лже-мебельщик постоянно переносил время изготовления, а потом и вовсе переставал выходить на связь. Потерпевшими по делу признаны три человека, общий ущерб составил 420 тысяч рублей.