Пожарные ликвидировали возгорание в популярном баре Владивостока

Оперативное реагирование пожарных подразделений МЧС России позволило предотвратить серьезное возгорание в одном из баров Владивостока. Сигнал о пожаре поступил сегодня в 11:32, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на МЧС Приморья.