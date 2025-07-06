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Пожарные ликвидировали возгорание в популярном баре Владивостока

В центре города воспламенилась кухня одного из баров.

Оперативное реагирование пожарных подразделений МЧС России позволило предотвратить серьезное возгорание в одном из баров Владивостока. Сигнал о пожаре поступил сегодня в 11:32, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на МЧС Приморья.

Экстренное прибытие пожарных расчетов на улицу Адмирала Фокина произошло всего через 5 минут после получения сообщения о возгорании. На момент прибытия специалистов в помещении бара наблюдалось сильное задымление.

Источник возгорания был локализован в кухонной зоне. Огонь охватил холодильник и кухонную мебель. Благодаря профессионализму пожарных, удалось не допустить распространения пламени на другие помещения.

Пожар ликвидировали на 10 квадратных метрах. Благоприятный исход ситуации — отсутствие пострадавших и погибших среди посетителей и персонала бара.

Недавно мы писали, что «сухие» грозы вызвали два пожара в Приморье. Огонь охватил 8 гектаров леса и заповедных территорий.