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Прокуратура назвала причину жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл — РИА Новости. Причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье стала неисправность двигателя, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Тelegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Самолет Ан-2 Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России совершил жесткую посадку по причине неисправности двигателя, в результате экстренной посадки погибших нет», — говорится в релизе.

Что известно об инциденте.

ЧП произошло в 09:30 (03:30 мск) в районе СНТ «Топограф» в Читинском районе, через десять минут после взлета. Легкомоторный самолет не загорелся. На борту находились десять парашютистов и один член экипажа. По данным МЧС, пострадали восемь человек. Губернатор Забайкалья Александр Осипов уточнил, что шестеро из них в средней степени тяжести, двое — в тяжелом.