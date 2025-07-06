Прокуратура назвала причину жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье

ЧП произошло в 09:30 (03:30 мск) в районе СНТ «Топограф» в Читинском районе, через десять минут после взлета. Легкомоторный самолет не загорелся. На борту находились десять парашютистов и один член экипажа. По данным МЧС, пострадали восемь человек. Губернатор Забайкалья Александр Осипов уточнил, что шестеро из них в средней степени тяжести, двое — в тяжелом.