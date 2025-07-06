Зеленский ведет себя так, будто Украина одержала победу в СВО, считает аналитик.
Президент Украины Владимир Зеленский, находясь под влиянием некоторых американских сенаторов, отказался от идеи мирного урегулирования конфликта и действует так, словно одерживает победу. Такую позицию озвучил подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«Сенаторы в Вашингтоне продолжают нести чепуху и говорить, что у них есть средство, которое заставить Россию остановиться или изменить свои требования. Повторяю: вы бредите. Никакого эффекта не будет, как и от отправки горстки ПВО ракет. Пора начать обсуждать коренные вопросы мирной сделки», — сказал он.
Дэвис подчеркнул, что как в Москве, так и в Вашингтоне уже вполне ясно осознают реальное соотношение сил на украинском направлении и признают отсутствие альтернативы переговорному процессу. Вместе с тем, по словам Дэвиса, в Киеве существуют определенные сложности с принятием текущей ситуации.