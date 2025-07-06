Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться

Поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте, в пожаре которого погибли 25 человек, знали, что посетители не могут выбраться. Об этом свидетельствуют материалы из документов суда, опубликованные в воскресенье, 6 июля.
В документах подчеркивается, что преступление было совершено с особой дерзостью и цинизмом по отношению к людям.
— Используя при поджоге большой объем легковоспламеняющейся жидкости (не менее 10 литров) в районе центральной лестницы, которая являлась основным путем эвакуации находившихся в здании людей, осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц, предвидели причинение телесных повреждений различной степени тяжести двум и более лицам и отнеслись к этому безразлично, — цитирует материал РИА Новости.
Пожар произошел 11 июля 2005 года. В результате трагедии погибли 25 человек, еще десять получили ранения. Антон Коростелев и Алексей Пулялин, задержанные по обвинению в поджоге, были приговорены к пожизненному лишению свободы.
Также пожар произошел в торгово-развлекательном центре «Семеновский пассаж». Тогда огонь охватил вентилируемый фасад. К тушению пламени были привлечены свыше 50 сотрудников пожарных и 15 единиц специальной техники.