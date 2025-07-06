Поджигатели ТЦ в Ухте знали, что люди не смогут выбраться

— Используя при поджоге большой объем легковоспламеняющейся жидкости (не менее 10 литров) в районе центральной лестницы, которая являлась основным путем эвакуации находившихся в здании людей, осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц, предвидели причинение телесных повреждений различной степени тяжести двум и более лицам и отнеслись к этому безразлично, — цитирует материал РИА Новости.