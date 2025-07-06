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В лагере в Джубге, в котором отравились дети из Ростова, нашли нарушения на кухне

Дети из Ростовской области заболели норовирусом в санатории на Черном море.

Источник: Комсомольская правда

Летний отдых в лагере в Джубге для группы детей из Ростова омрачился вспышкой норовирусной инфекции. По данным региональных властей, состояние заболевших стабильное, а ситуация находится на контроле.

— Наш Минздрав — на постоянной связи с коллегами из Краснодарского края и держит ситуацию на контроле, — заявил ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Лабораторные исследования оперативно выявили возбудителя — норовирус. Как сообщили в Роспотребнадзоре Краснодарского края, эпидемиологи нашли нарушения в работе лагеря: отсутствие дезинфекции между сменами, санитарные проблемы в пищеблоке и в жилых корпусах. Заболевание подтвердилось у четверых детей, 13 работников кухни и 9 вожатых. Новых случаев заражения не зафиксировано.

Также Роспотребнадзор выдал предписания о срочной дезинфекции помещений и усилении санитарного контроля. Ведомство продолжает мониторинг ситуации.

Норовирус выявили у детей из Ростова, заболевших в лагере на Кубани.

Роспотребнадзор проверил водоемы Ростовской области на вирусы.