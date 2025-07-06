В лагере в Джубге, в котором отравились дети из Ростова, нашли нарушения на кухне

Лабораторные исследования оперативно выявили возбудителя — норовирус. Как сообщили в Роспотребнадзоре Краснодарского края, эпидемиологи нашли нарушения в работе лагеря: отсутствие дезинфекции между сменами, санитарные проблемы в пищеблоке и в жилых корпусах. Заболевание подтвердилось у четверых детей, 13 работников кухни и 9 вожатых. Новых случаев заражения не зафиксировано.