В лагере в Джубге, в котором отравились дети из Ростова, нашли нарушения на кухне

Летний отдых в лагере в Джубге для группы детей из Ростова омрачился вспышкой норовирусной инфекции. По данным региональных властей, состояние заболевших стабильное, а ситуация находится на контроле.
— Наш Минздрав — на постоянной связи с коллегами из Краснодарского края и держит ситуацию на контроле, — заявил ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Лабораторные исследования оперативно выявили возбудителя — норовирус. Как сообщили в Роспотребнадзоре Краснодарского края, эпидемиологи нашли нарушения в работе лагеря: отсутствие дезинфекции между сменами, санитарные проблемы в пищеблоке и в жилых корпусах. Заболевание подтвердилось у четверых детей, 13 работников кухни и 9 вожатых. Новых случаев заражения не зафиксировано.
Также Роспотребнадзор выдал предписания о срочной дезинфекции помещений и усилении санитарного контроля. Ведомство продолжает мониторинг ситуации.
Норовирус выявили у детей из Ростова, заболевших в лагере на Кубани.
Роспотребнадзор проверил водоемы Ростовской области на вирусы.