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БРИКС ждет новое расширение

Председатель в БРИКС в 2025 году Бразилия лоббирует присоединение к объединению в качестве партнеров Вьетнама и Нигерии. Однако расширения списка полноправных членом БРИКС в ближайшее время не произойдет, сказал в интервью URA.RU соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин.

БРИКС ждет присоединения новых партнеров — Вьетнама и Нигерии.

Председатель в БРИКС в 2025 году Бразилия лоббирует присоединение к объединению в качестве партнеров Вьетнама и Нигерии. Однако расширения списка полноправных членом БРИКС в ближайшее время не произойдет, сказал в интервью URA.RU соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин.

«Расширение БРИКС будет идти не в формате полностью открытых дверей, когда объединение превращается в список стран из половины мира. Чтобы сохранять ценность БРИКС, чтобы не распыляться и оставлять в качестве приоритета развитие тех инструментов и тех новых институтов, которые создаются БРИКС, нужно последовательно расширяться, а не бесконтрольно. Да, есть политика открытых дверей, просто двери не должны быть открыты при любом раскладе», — отметил Малин.

По словам политолога, «ускоренный режим» получился с Индонезией. Полноправное членство в БРИКС страна получила благодаря лоббизму России. Но это не будет массовым явлением.

Саммит БРИКС в Бразилии пройдет 6−7 июля. Президент РФ Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Непосредственно на месте Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

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