БРИКС ждет новое расширение

«Расширение БРИКС будет идти не в формате полностью открытых дверей, когда объединение превращается в список стран из половины мира. Чтобы сохранять ценность БРИКС, чтобы не распыляться и оставлять в качестве приоритета развитие тех инструментов и тех новых институтов, которые создаются БРИКС, нужно последовательно расширяться, а не бесконтрольно. Да, есть политика открытых дверей, просто двери не должны быть открыты при любом раскладе», — отметил Малин.