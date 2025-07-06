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МО: 120 украинских БПЛА сбили над регионами России за ночь 6 июля

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 120 украинских беспилотников. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в Минобороны России.

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 120 украинских беспилотников. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 30 дронов сбили над территорией Брянской области, 29 — над Курской областью. 18 беспилотников перехватили над Орловским регионом, 17 — над Белгородской областью.

Также 13 дронов ликвидировали над Тульской областью, четыре беспилотника — над Калужской областью, три — над территорией Ленинградской области. По два беспилотника сбили над Смоленской и Новгородской областями, а также по одному — над регионом Твери и акваторией Азовского моря, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

За ночь 5 июля российские средства ПВО уничтожили 94 беспилотника, запущенных с территории Украины. Самое большое количество дронов сбили над Воронежской областью. Также российские войска ликвидировали вражеские летательные аппараты над Брянской, Белгородской, Саратовской, Новгородской и Курской областями.

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