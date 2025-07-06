Названа причина жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье

Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе Забайкалья утром в воскресенье, 6 июля. Очевидцы рассказывали, что у самолета во время полета заглох двигатель, однако пилоту все же удалось его посадить недалеко от СНТ «Топограф».