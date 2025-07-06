Названа причина жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Забайкальском крае из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
Ан-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе Забайкалья утром в воскресенье, 6 июля. Очевидцы рассказывали, что у самолета во время полета заглох двигатель, однако пилоту все же удалось его посадить недалеко от СНТ «Топограф».
К счастью, при посадке воздушное судно не загорелось. По данным краевого Минздрава, в результате инцидента пострадали до десяти человек. Состояние двоих пострадавших оценивается как средней тяжести, остальные пассажиры получили легкие травмы. По факту ЧП транспортная прокуратура проводит проверку.
Также ранее стало известно, что на борту самолета находились 10 спортсменов-парашютистов и один член экипажа.