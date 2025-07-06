Женщина выжила после удара дрона ВСУ благодаря виноградной лозе

Взрывное устройство зацепилось за виноградную арку и замедлило время активации взрыва.
Беженка из Дзержинска поделилась своей историей спасения во время прицельного удара беспилотника ВСУ по ее дому. Как рассказала женщина, решающую роль в ее выживании сыграла виноградная арка на приусадебном участке.
«Мой [муж] пошел за дровами. И я увидела, что над ним висит дрон. Я стою, не могу ему крикнуть, боюсь. Муж только привез эту коляску с дровами… и только зашел на кухню, а я зашла в дом, и дрон на нас сделал сброс», — рассказала женщина в беседе с корреспондентами РИА Новости. По ее словам взрывное устройство зацепилось за лозу, что задержало момент детонации и позволило избежать гибели.
Женщина рассказала, что солдаты ВСУ заняли жилые дома на соседней улице и постоянно обстреливали мирных жителей.
Ранее неоднократно сообщалось о случаях, когда российские военнослужащие и мирные жители выживали после атак украинских беспилотников благодаря стечению обстоятельств или оперативной помощи. Так, бойцы группировки «Днепр» получали тяжелые ранения от FPV-дронов, но оставались в живых и самостоятельно добирались до своих позиций, где им оказывали медицинскую помощь. Подобные истории отмечаются на фоне продолжающихся боевых действий в зоне СВО.