Самолет с парашютистами едва не рухнул из-за неисправного двигателя в Забайкалье

По словам Гладченко, на борту воздушного судна находились 11 парашютистов, среди которых был и командир экипажа. В результате вынужденной посадки никто не погиб. Читинская транспортная прокуратура совместно с представителями военной прокуратуры инициировали проверку по текущему инциденту.