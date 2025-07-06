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Стала известна причина жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Забайкалье

Неисправность двигателя привела к жёсткой посадке самолёта Ан-2 в Читинском районе Забайкальского края. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Источник: Life.ru

«Самолёт Ан-2 Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России… совершил жёсткую посадку по причине неисправности двигателя… в результате экстренной посадки погибших нет, Читинской транспортной прокуратурой совместно с органом военной юстиции организована проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщил заместитель Читинского транспортного прокурора Илья Гладченко.

Установлено, что происшествие случилось в 09:30 (03:30 мск), через 10 минут после взлёта воздушного судна.

В результате жёсткой посадки воздушного судна есть пострадавшие. Шесть человек находятся в средней степени тяжести, двое — в тяжёлом состоянии. Общее количество травмированных достигло 10. Инцидент произошёл в Читинском районе недалеко от села Смоленка. На месте происшествия работают экстренные службы.