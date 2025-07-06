Стала известна причина жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Забайкалье

В результате жёсткой посадки воздушного судна есть пострадавшие. Шесть человек находятся в средней степени тяжести, двое — в тяжёлом состоянии. Общее количество травмированных достигло 10. Инцидент произошёл в Читинском районе недалеко от села Смоленка. На месте происшествия работают экстренные службы.