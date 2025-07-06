В Новороссийске ночью отразили атаку безэкипажных катеров противника: что известно к этому часу

В Новороссийске больше нет опасности нападения безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своём Telegram-канале.
«Внимание! Отмена угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК)! Опасности для жителей Новороссийска нет», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в городе была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Жителей первой береговой линии попросили не подходить к окнам. Всех жителей и гостей Новороссийска призвали сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.
«Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Не находитесь на открытом пространстве около моря», — призвал глава города.
Президент России Владимир Путин четко дал понять, что те, кто будет «хулиганить» беспилотниками на территории РФ, — будет получать. Слова российского лидера привел представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя атаки Киева по гражданской инфраструктуре.
«Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить — будете получать», — отметил пресс-секретарь.
Как KP.RU писал ранее, глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что ответные удары ВС РФ по военным целям на территории Украины естественны после киевских атак по гражданской инфраструктуре нашего государства.
Прежде президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что города РФ будут защищены от атак беспилотников. Так глава государства ответил на вопрос военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. По его мнению, борьба с атаками дронов является решаемой задачей.
Отвечая на вопрос военкора «Комсомольской правды» Александра Коца о защите России от атак БПЛА, Путин вспомнил, что в свое время в Сирии была похожая ситуация, но российские военнослужащие быстро научились решать подобные задачи.
«Но достаточно быстро мы научились с ними бороться. Различными способами и средствами. Это иногда непросто, но решаемая задача», — резюмировал российский лидер.