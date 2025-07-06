Havasosyalmedya: пассажир из Судана 41 день находится в аэропорту Стамбула

Пассажир из Судана уже 41 день находится в международном аэропорту Стамбула и не может вернуться домой. Причиной тому стали несоответствие требованиям для въезда в Турцию и отсутствие средств на покупку нового билета, сообщает онлайн-платформа Havasosyalmedya.
Пассажир из Судана должен был продолжить свой путь в Дамаск после пересадки в Стамбуле, но его рейс был отменён. Из-за этого он остался в Турции, не имея возможности вернуться домой.
Управление по делам миграции Турции не может отправить пассажира обратно, так как он не соответствует требованиям для въезда в страну. Авиакомпания также не может принять его обратно. У пассажира нет средств на покупку нового билета, и он находится в аэропорту уже более месяца.
Источник отмечает, что в аналогичной ситуации находятся и другие пассажиры. Позже издание уточнило, что миграционные власти Турции всё же связались с пассажиром.
«Мы будем сообщать о развитии событий. Печально, что этот человек был беспомощен в течение 41 дня, и меры были приняты после нашей публикации», — добавляет новостная платформа.
Ранее стало известно, что участницы группы «Блестящие» оказались в затруднительной ситуации в московском аэропорту Шереметьево, где их рейс из Тюмени не смог вовремя завершиться из-за сбоев в работе авиасообщения.