«Знали, что люди не выберутся»: раскрыты новые детали поджога «Пассажа» в Коми

«Осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц, предвидели причинение телесных повреждений различной степени тяжести двум и более лицам и отнеслись к этому безразлично», — передает РИА Новости содержание документов. Там добавили, что преступление отличалось проявлением циничного отношения к пострадавшим.