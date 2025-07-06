Под Ростовом женщина обвинила бывшего мужа в нападении на нового избранника

В Волгодонске Ростовской области разгорелся скандал на почве ревности. Бывший муж местной жительницы, по версии следствия, напал на нового избранника экс-супруги. Конфликт произошел на улице Пионерской, где после словесной перепалки 27-летний волгодончанин избил нового супруга женщины.
Полиция начала расследование после публикации в соцсетях, в которой горожанка рассказала о том, как ведет себя бывший.
— По результатам проведенной в медицинском учреждении судебно-медицинской экспертизы они не являются вредом здоровью. Полицейскими в отношении 27-летнего волгодончанина возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Побои», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
«Хотел защитить»: Под Ростовом таксист ради пассажира напал на инвалида с битой.
Привет из прошлого: Ростовчанка объяснила нападение на мужа детскими воспоминаниями.