Больше сотни дронов в небе над Россией, в Шереметьево массовая задержка рейсов: карта атак БПЛА 6 июля

По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили 120 украинских дронов. Так, 30 БПЛА были ликвидированы в воздушном пространстве Брянской области, 29 — над Курской, 18 — над Орловской, 17 — в небе над Белгородской, 13 — над Тульской областями. Кроме того, еще четыре беспилотника сбили над территорией Калужской области, три — над Ленинградской и по два — над Смоленской и Новгородской областями. В небе над Тверским регионом и акваторией Азовского моря уничтожены по одному БПЛА. На данный момент информации о пострадавших или разрушениях на земле не приводится.