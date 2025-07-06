«Крыло в одну сторону, парни в другую…»: мотоциклист и его пассажир попали под колеса легковушки в Иркутске

Днем 5 июля в Иркутске произошла страшная авария, в которой пострадало двое подростков. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, водитель «Subaru Forester» врезался в мотоцикл «Regulmoto», на котором передвигались школьники 14 и 15 лет.
— Случилось все в Правобережном округе при повороте с улицы Дежнева на Первомайскую. После удара подростки оказались под колесами другой легковушки, которая ехала по встречке, — уточняют в ведомстве.
14-летний водитель и его 15-летний пассажир получили серьезные травмы, их доставили в больницу. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением медиков, а полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
— Подъехал к перекрестку, притормозил. Смотрю, никого нет, а когда поворот проехал, почувствовал с левой стороны сильный удар.
— Они как-то зацепились. После удара мотоцикл вылетел, крыло в одну сторону, дети в другую… прямо под машину. Я затормозил, после пытался оказать первую помощь, — рассказывают шокированные очевидцы.
Важно! Родителей просят следить за тем, чтобы дети не садились за руль мотоциклов. Не имея навыков и опыта вождения, любая техника может стать источником смертельной опасности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, самолет с парашютистами совершил жесткую посадку в Забайкалье, есть пострадавшие.