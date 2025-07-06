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Под Кунгуром в ДТП погиб молодой водитель питбайка

Еще один водитель мини-мотоцикла попал в больницу.

Источник: Госавтоинспекция Пермского края

Смертельное ДТП с участием двух питбайков произошло в селе Калинино Кунгурского округа. Его подробности рассказал начальник Госавтоинспекции МО МВД России «Кунгурский» Владимир Левшов. По его словам, трагедия произошла в полночь 6 июля.

В это время по улице Пролетарской этого села 22-летний парень ехал на своем питбайке «Кайя». Мотоциклист не рассчитал дистанцию и врезался в такой же мини-мотоцикл, который ехал впереди него.

В результате столкновения питбайки разлетелись в разные стороны дороги. Молодой человек скончался на месте. Водитель второго питбайка — 31-летний мужчина — попал в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства ДТП.