Два подростка погибли в результате стрельбы в США

Правоохранительные органы Индианаполиса воздерживаются от предоставления подробностей инцидента. ABC News сообщает, что среди погибших были двое подростков 15 и 16 лет, один из которых скончался на месте. По информации телеканала, раненые — молодые люди в возрасте от 16 до 21 года. Полиция продолжает поиски подозреваемого.