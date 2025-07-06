В Омской области частный самолёт совершил жёсткую посадку

Вечером, 5 июля, в Азовском районе произошло авиационное происшествие. На открытом участке за пределами взлётно-посадочной полосы жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт «Цессна».
В результате воздушное судно получило повреждение. Пилот, к счастью, остался жив, но о его состоянии пока ничего не известно.
Проверкой инцидента занялась Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее мы писали о полётах над Таврическим районом Омской области частного самолёта Ан-2. У командира судна и второго пилота не было разрешения на управление воздушным транспортом такого типа.