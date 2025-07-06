Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области частный самолёт совершил жёсткую посадку

Происшествие случилось в Азовском районе.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Вечером, 5 июля, в Азовском районе произошло авиационное происшествие. На открытом участке за пределами взлётно-посадочной полосы жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт «Цессна».

В результате воздушное судно получило повреждение. Пилот, к счастью, остался жив, но о его состоянии пока ничего не известно.

Проверкой инцидента занялась Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ранее мы писали о полётах над Таврическим районом Омской области частного самолёта Ан-2. У командира судна и второго пилота не было разрешения на управление воздушным транспортом такого типа.