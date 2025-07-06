Семеро погибли в результате ДТП в Карагандинской области

«В результате ДТП, по предварительным данным, семеро пассажиров погибли на месте. Водитель и еще один пассажир доставлены в больницу», — говорится в сообщении ДП области.
5 июля 2025 года водитель автомашины Kia Sedona, двигаясь в направлении города Балхаш, не доезжая до поселка Акшатау, по предварительным данным, при попытке обгона впереди едущих автомобилей, не отреагировал на дорожные знаки и совершил наезд на участок дороги, где проводились дорожные работы, а затем — на криволинейный барьер. В результате столкновения автомобиль загорелся.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначены необходимые экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Департамент полиции Карагандинской области обращается ко всем водителям с настоятельной просьбой строго соблюдать правила дорожного движения. Особенно важно помнить о необходимости регулярного отдыха во время длительных поездок, используя для этого специально оборудованные кемпинги и стоянки.