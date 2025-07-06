Семеро погибли в результате ДТП в Карагандинской области

5 июля 2025 года водитель автомашины Kia Sedona, двигаясь в направлении города Балхаш, не доезжая до поселка Акшатау, по предварительным данным, при попытке обгона впереди едущих автомобилей, не отреагировал на дорожные знаки и совершил наезд на участок дороги, где проводились дорожные работы, а затем — на криволинейный барьер. В результате столкновения автомобиль загорелся.