«Провалился в яму, ушел под воду». В Речицком районе 12-летний ребенок утонул, купаясь с отцом в реке

Под Речицей 12-летний ребенок утонул, купаясь с отцом в реке. Об этом сообщили в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.
Так, в 15.24 спасателям поступила информация, что неподалеку от деревни Горваль в районе реки Березина ребенок в момент купания ушел под воду и не вынырнул. Установлено, что мальчик 2013 года рождения вместе с отцом купались на речке.
По словам отца, его вместе с ребенком стало заносить течением. В какой-то момент мальчик провалился в яму и ушел под воду. Во время спасательных работ несовершеннолетнего обнаружили в десяти метрах от берега и на глубине 1,5 метра. Его извлекли на берег и передали врачам скорой медицинской помощи, констатировавшим смерть.
В пресс-службе уточнили, что семье утонувшего ребенка психолог оказывает помощь.
«Известно, что место, где произошла трагедия, не предназначено для купания», — акцентировали внимание в МЧС.