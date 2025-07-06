«Провалился в яму, ушел под воду». В Речицком районе 12-летний ребенок утонул, купаясь с отцом в реке

По словам отца, его вместе с ребенком стало заносить течением. В какой-то момент мальчик провалился в яму и ушел под воду. Во время спасательных работ несовершеннолетнего обнаружили в десяти метрах от берега и на глубине 1,5 метра. Его извлекли на берег и передали врачам скорой медицинской помощи, констатировавшим смерть.