Стало известно, в каком состоянии находятся парашютисты пострадавшего в Забайкалье самолета

«Девять пострадавших из самолета Ан-2 получают помощь в Краевой клинической больнице. Один отказался от госпитализации, получив помощь медиков на месте происшествия. Трое человек находятся в тяжелой степени тяжести. Остальные — в средней. Угрозы жизни ни у кого нет», — сообщил Осипов РИА Новости. Глава региона уточнил, что все — профессиональные спортсмены, самому старшему из них 68 лет.