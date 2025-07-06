Севший на мель в Красноярском крае теплоход отбуксировали на место ремонта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Казачинского района Юрий Озерских. Он отметил, что эвакуация была сложной технической операцией.
Напомним, что 9 июня теплоход, который буксировал две баржи, не справился со сложными Казачинскими порогами и получил пробоину. В Енисей попали десятки тонн топлива. Первым делом специалисты собрали нефтепродукты и очистили акваторию для минимизации последствий экологического ЧП.
Из Красноярска прибыл буксир «Ефремов», который после тщательной подготовки отбуксировал теплоход до села Галинино. Здесь подготовили оборудование для подъема судна на берег для последующего ремонта.
— Сейчас особое внимание уделяется новому пункту временной стоянки поврежденного судна. Если возникнет необходимость, спасатели смогут оперативно установить дополнительные защитные барьеры в районе Галанино. Однако пока такая мера не потребуется. Всё прошло благополучно, — сообщил Юрий Озерских.