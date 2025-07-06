Десятки девочек пропали без вести: среди жертв жуткого наводнения уже 15 детей

Далтон Райс, городской управляющий Керрвилла, сообщил, что 27 девочек из Кэмп Мистик, летнего христианского лагеря на реке Гваделупе, все еще числятся пропавшими без вести. Он добавил, что другие люди, которые находились в этом районе, но не в лагере, также могут числиться пропавшими без вести. Проливной дождь привел к тому, что уровень воды в реке поднялся на 8 метров всего за 45 минут до рассвета в пятницу, смыв дома и транспортные средства.