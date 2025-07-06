Десятки девочек пропали без вести: среди жертв жуткого наводнения уже 15 детей

В Техасе продолжаются спасательные и восстановительные работы после наводнения, в результате которого погибли по меньшей мере 43 человека, в том числе 15 детей. Около двух десятков девочек до сих пор числятся пропавшими без вести после того, как летние лагеря были сметены водой, когда уровень воды в реке Гваделупе поднялся на несколько метров за 45 минут.
В субботу спасатели искали 27 девочек, пропавших без вести в летнем лагере на берегу реки в американском штате Техас после того, как проливные дожди вызвали разрушительное наводнение, в результате которого погибли по меньшей мере 43 человека, пишет The Guardian.
«Мы обнаружили 43 погибших в округе Керр. Среди погибших у нас 28 взрослых и 15 детей», — сообщил шериф округа Керр Ларри Лейта.
Ранее в тот же день начальник техасского управления по чрезвычайным ситуациям Ним Кидд признал, что шансы найти еще выживших уменьшаются с течением времени, но губернатор Техаса Грег Эббот дал указание спасателям исходить из того, что все пропавшие без вести еще живы.
Далтон Райс, городской управляющий Керрвилла, сообщил, что 27 девочек из Кэмп Мистик, летнего христианского лагеря на реке Гваделупе, все еще числятся пропавшими без вести. Он добавил, что другие люди, которые находились в этом районе, но не в лагере, также могут числиться пропавшими без вести. Проливной дождь привел к тому, что уровень воды в реке поднялся на 8 метров всего за 45 минут до рассвета в пятницу, смыв дома и транспортные средства.
По словам Лейты, около 750 девочек разбили лагерь вдоль реки на выходные в честь Дня независимости, добавив, что «катастрофические» дожди опустошили район, расположенный к северу от Сан-Антонио.
Власти сообщили, что было спасено около 850 человек, при этом более 1700 человек участвовали в поисково-спасательной операции.
Из найденных тел 12 взрослых и пятерых детей до сих пор не опознаны, сообщили официальные лица.
Одна из девочек, посещавших лагерь, Рене Смайстрла, которой было девять лет, была подтверждена своим дядей как одна из погибших.
«Рене была найдена, и, хотя это не тот результат, о котором мы молились, распространение информации в социальных сетях, вероятно, помогло сотрудникам службы экстренного реагирования так быстро установить ее личность», — написал Шон Сальта в соцсети.
Поисковики использовали вертолеты и беспилотники для поиска пострадавших и спасения людей, оказавшихся в воде после наводнения. Подтвержденное число погибших почти наверняка возрастет, хотя остается надежда, что некоторые из пострадавших будут найдены живыми. «Они могут быть на дереве, с ними может не быть связи, — надеется вице-губернатор Техаса Дэн Патрик. — Мы молимся, чтобы все пропавшие были найдены живыми».
Опасность еще не миновала, так как в субботу ожидались более сильные дожди, а в некоторых районах центрального Техаса были выпущены предупреждения о внезапных наводнениях. «Это ОСОБЕННО ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ, — предупредила Национальная метеорологическая служба (NWS) в своем бюллетене. — ИЩИТЕ ВОЗВЫШЕННОСТИ СЕЙЧАС!».
Сильные ливни, подобные этому, становятся все более частым явлением во всем мире из-за климатического кризиса, когда потеплевшая атмосфера удерживает большее количество влаги, отмечает The Guardian. В восточном Техасе с 1900 года количество дней с проливными дождями или снегом уже увеличилось на 20%, а в следующем десятилетии интенсивность экстремальных осадков возрастет еще на 10%.
В районе, пострадавшем от наводнения в Техасе, родители и близкие разместили фотографии пропавших без вести близких и просьбы о предоставлении информации. «Лагерь был полностью разрушен, — рассказала 13-летняя Элинор Лестер, одна из сотен отдыхающих в лагере Мистик. — Приземлился вертолет и начал забирать людей. Это было действительно страшно».
По ее словам, бушующий шторм разбудил ее и ее соседей по каюте сразу после полуночи в пятницу, и когда прибыли спасатели, они привязали веревку, чтобы девочки держались за нее, когда они шли по мосту, а паводковые воды хлестали их по ногам.
Наводнение, произошедшее посреди ночи в день празднования Четвертого июля, застало врасплох многих отдыхавших на природе жителей и чиновников. Официальные лица объяснили свою подготовку к суровым погодным условиям и свои ответные меры, но заявили, что не ожидали такого сильного ливня, который, по сути, был эквивалентен месячным дождям в этом районе, пишет The Guardian.
По словам Кидда из техасского управления по чрезвычайным ситуациям, согласно одному из прогнозов NWS на эту неделю, выпадет всего 76−152 мм осадков. «Это не предсказывало того количества осадков, которое мы видели», — сказал он.
Субботние смерти вновь вызвали вопросы о том, разумно ли было администрации Трампа проводить серьезные бюджетные сокращения и сокращать рабочие места в NWS — среди других федеральных правительственных учреждений — с тех пор, как в январе началось его второе президентство, подчеркивает The Guardian.
«После того, как СМИ и эксперты в течение нескольких месяцев предупреждали, что резкое и внезапное сокращение расходов NWS Трампом может ухудшить их способность прогнозировать и поставить под угрозу жизни людей во время сезона штормов, власти Техаса обвиняют неточный прогноз NWS в смертельных последствиях наводнения», — утверждает Рон Филипковски, главный редактор сайта либеральных новостей MeidasTouch.
Однако Эйвери Томаско, метеоролог из CBS Austin, выступил в защиту синоптиков после того, как местные чиновники заявили, что их не предупреждали о потенциальной опасности. «Национальная метеорологическая служба предупредила о наводнениях в округе Керр более чем за 12 часов до катастрофического наводнения», — написал Томаско. «Предупреждение о внезапном наводнении было объявлено за 3 часа до того, как Гваделупа начала подниматься. Они выполняли свою работу, и делали это хорошо».
Трамп выступил по поводу смертоносных наводнений незадолго до 11 утра по восточному времени в субботу. На своей странице в социальной сети Truth президент заявил, что его администрация работает с государственными и местными чиновниками и что он и первая леди Мелания Трамп «молятся за все пострадавшие семьи».
По словам Боба Фогарти, метеоролога из офиса NWS в Остине/Сан-Антонио, уровень воды в реке поднялся на 6,7 метра примерно за два часа. После того, как уровень воды в реке достиг 9 метров, уровень воды в реке вышел из строя. «Вода движется так быстро, что вы не поймете, насколько все плохо, пока она не накроет вас», — сказал Фогарти.