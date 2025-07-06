Украинские боевики дважды атаковали медицинский транспорт в Херсонской и Запорожской областях, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Накануне в селе Великая Знаменка Запорожской области беспилотный летательный аппарат нанёс удар по машине скорой помощи. В результате пострадавших нет, но автомобиль получил повреждения.
Позднее в Новой Каховки Херсонской области беспилотный летательный аппарат атаковал санитарный автомобиль скорой помощи. Автомобиль также получил поврежедния.
Мирошник также добавил, что за последние три месяца в результате атак ВСУ пострадали 11 медицинских работников и десятки санитарных автомобилей, что является прямым нарушением норм и принципов международного права.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что Украина значительно увеличила интенсивность обстрелов российской территории с конца марта.