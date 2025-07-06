Суд Москвы снова взыскал коммунальные долги с Тимати

Суд Москвы повторно взыскал долг по коммунальным платежам с рэпера и предприниматели Тимура Юнусова, известного как Тимати. Об этом стало известно в воскресенье, 6 июля.
Иск был подан Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Москвы (ФКР). В судебном решении указано, что вынесен приказ о взыскании задолженности за жилплощадь, коммунальные услуги, отопление и электроэнергию, при этом точная сумма долга не сообщается.
Ранее, согласно данным судовой картотеки, уже выносились определения об отмене подобных приказов в отношении артиста, однако не уточняется, связано ли это с погашением долгов по ЖКУ, передает РИА Новости.
Похожее случалось и в апреле: тогда на рэпера также подали в суд за неуплату долгов по услугам ЖКХ. Позже сам певец прокомментировал слухи о своих задолженностях.
Недавно суд в столице удовлетворил иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы к актеру Константину Хабенскому, также взыскав с него задолженность по коммунальным услугам.