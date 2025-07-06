Выяснилось, как свидетели смогли опознать поджигателя ТЦ «Пассаж» в Ухте

«Свидетель опознала Коростелёва по фотографиям, где он запечатлён со светло-жёлтыми волосами “цвета цыплёнка”. Именно так выглядел молодой человек, который 11.07.2005 подошёл к Пулялину, находившемуся в палисаднике за к/т “Дружба”, — сказано в документе.